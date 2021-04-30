نقل سمير غانم وزوجته إلى المستشفى بعد إصابتهما بكورونا

2021/04/30 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووصل عدد إصابات كورونا في مصر إلى 227 ألف حالة منذ ظهور المرض في نهاية عام 2019، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 13,278 حالة وفاة إلى الآن.

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