الجمارك المصرية تضبط محاولة تهريب عملات ومخطوطات أثرية

2021/04/30 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت الجمارك المصرية في مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات والمخطوطات الأثرية، بحوزة راكب قادم من ألمانيا.

وحسب “اليوم السابع” فإنه “أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة “لوفتهانزا” رقم 580 القادمة من فرانكفورت، اشتبهت الجمارك في راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا يحاول الخروج مسرعا بحقائبه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAy حيث تبين وجود عدد من العملات والمخطوطات النادرة مخبأة بداخل حقائبه”.

وتم العثور داخل الحقائب “على 4 عملات معدنية من العصر الروماني، و2 عملة معدنية دائرية عبارة عن تالر نمساوي وكل منها موضوعة داخل طبق معدني من الفضة، و2 عملة مصرية دائرية الأولى مطموسة ترجع لعام 1277 هجرية من عهد السلطان عبد العزيز الأول والثانية عملة معدنية دائرية تعود للعصر السلطان العثماني محمد رشاد، ومخطوطة قرآنية مكتوب عليها وقف لا يباع وصوره لأحد المنمنمات الإيرانية ترجع للعصر الصفوي، و2 منمنمة من العصر المغولي والجميع مخبأة بداخل حقائبه، حيث أفادت اللجنة بان المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار وقانون حماية المخطوطات”.

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