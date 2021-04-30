تسويق اكثر من 47 الف من الحنطة في محافظة الديوانية

2021/04/30 | 20:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت الكميات المسوقة من محصول الحنطة أكثر من 47 ألف طن موزعة على جميع المراكز التسويقية المنتشرة في محافظة الديوانية.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية محمد كشاش للمربد، إنه من المتوقع أن يكون إنتاج محافظة الديوانية لهذا الموسم أكثر من 300 ألف طن من المحصول.

واشار كشاش، الى ان إنتاجية الغلة عالية جدا وحسب الخطة الزراعية.

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