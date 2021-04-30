الجبهة التركمانية تستبق كل شيء: مكتب المفوضية في كركوك فاشل بامتياز

2021/04/30 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت الجبهة التركمانية، الجمعة، توضيحاً بعد انسحابها من تحالف تقدم بدائرتين انتخابيتين في محافظة نينوى.

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وجاء في بيان للجبهة تلقى "ناس" نسخة منه (30 نيسان 2021)، "سبق وإن تحالفت الجبهة التركمانية العراقية مع تحالف تقدم في دائرتين انتخابيتين في محافظة نينوى وهما الدائرتان (الرابعة والسابعة) ونظرًا لتحالف الاحزاب التركمانية في المحافظات الاخرى فتعذر بقاء الجبهة التركمانية ضمن تحالف تقدم في دائرتي محافظة نينوى مع بقاء مرشحينا ضمن تحالف تقدم".

وأضاف البيان ان "نشر هذه الوثيقة من قبل مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يؤكد ما قلناه سابقا بان ادارة مكتب مفوضية كركوك فاشلة بامتياز وساهمت بتزوير انتخابات عام 2018 وان على مجلس المفوضين اتخاذ اجراءات جادة لتغيير مديرة المكتب".

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