صحة ذي قار: أرسلنا مسحات إلى بغداد للاشتباه بإصابة بالسلالة الهندية

2021/04/30 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع- زهراء صباحأوضحت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، حقيقة تسجيل إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا في المحافظة، فيما أكدت ارسال مسحات الى بغداد لشخص قادم من الهند للتأكد من سلالة الفيروس.وقال مدير قسم الصحة العامة في ذي قار، حسين رياض كتاب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خبر تسجيل إصابات بالسلالة الهندية في المحافظة، غير صحيح تماماً"، موضحاً أن "رجلاً كبيراً في السن يبلغ 70 عاماً، وصل إلى ذي قار قبل 5 أيام، قادماً من الهند، ومشتبهاً باصابته مع عائلته بكورونا".وأضاف كتاب: "أدخلناه المستشفى لأخذ المسحات وقمنا بعزله للاشتباه بإصابته بالفيروس الهندي، وتم عزل عائلته بالكامل في منزلهم، مع توفير المستلزمات التي تحتاجها" .وأوضح، أن "الرجل المشتبه اصابته بكورونا، كانت نسبة الأوكسجين لديه عند دخوله مستشفى العزل (33)، وتم وضعه على جهاز التنفس المساعد (السيباب)، واليوم تم رفع السيباب عنه وكانت نسبة الأوكسجين بمعدل ثمانينات، وحالته في تحسن".وبين، أنه "تم أخذ مسحات متتالية للمشتبه بالإصابة، إحداها كانت نتيجتها سالبة وأخرى موجبة، وتم إرسال مسحات أخرى الى بغداد للتأكد من إصابته إن كانت بالسلالة الهندية أم تمت اصابته هنا في العراق"، مؤكداً ان "كل الاخبار التي تم نشرها حول الموضوع عارية عن الصحة".وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفاده تسجيل أول اصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، في محافظة ذي قار.

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