2021/04/30 | 20:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار تغلق 14 مدرسة بعد تفشي الوباء بين الطلبة و الكوادر التدريسية.) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار تغلق 14 مدرسة بعد تفشي الوباء بين الطلبة و الكوادر التدريسية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).