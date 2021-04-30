2021/04/30 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجهت أربع دول أوروبية، اليوم الجمعة، دعوة إلى إسرائيل بشأن الانتخابات الفلسطينية.وذكرت وسائل إعلام تابعها “المركز الخبري الوطني”، أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا دعت السلطة الفلسطينية لتحديد موعد جديد للانتخابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أربع دول أوروبية توجه دعوة لإسرائيل بشأن الانتخابات الفلسطينية المركز الخبري الوطني.

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