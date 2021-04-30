2021/04/30 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، حل أقدم نزاع عشائري في المحافظة، عمره 20 عاماً.وقال قائد العمليات، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمره 20 عاماً..



إنهاء أقدم نزاع عشائري بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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