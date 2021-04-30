2021/04/30 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، الاشباه بتسجيل إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير قسم الصحة العامة في ذي قار، حسين رياض، في تصريح تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة ذي قار تشتبه بإصابات هندية بكورونا وتتخذ إجراءات مع بغداد المركز الخبري الوطني.

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