حقوق الإنسان تطالب بـ”خطوات أكثر فاعلية” لإعادة العراقيين العالقين في الهند

2021/04/30 | 20:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، لجنة الصحة والسلامة الوطنية بخطوات أكثر واقعية لإعادة العراقيين العالقين في الهند إلى أرض الوطن.وقال عضو المفوضية فاضل العزاوي في بيان ، إنه “يجب الإيعاز للوزارات المعنية للتحرك على الجانب الهندي والتنسيق معهم، وكذلك توجيه سلطة الطيران الوطنية وشركة الخطوط الجوية العراقية بتشغيل خط طيران طارئ، لاسيما […]

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