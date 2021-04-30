تشيلسي يضحى بفريق كامل لشراء “الفتى الذهبي”

2021/04/30 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وضع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، نصب عينيه التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشتى الوسائل.ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، […]

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