صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 897 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/30 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 897 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 656 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 897 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

– 656حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الرصافة 84 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 124 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع النهروان 69 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع الصدر 82 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الثاني 62 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 12 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاعظمية 16 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاستقلال 13 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 93 حالة من خلال الرصد الوبائيالبلديات الأول 101 حالة من خلال الرصد الوبائي241حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية113 42 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 621حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 50815حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 3415حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة11حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 22120حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 195حالات في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 /10حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 75463 36حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي / شارع / 715 .36 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 147حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 /11حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 9645 حالات في منطقة الزوية7 حالات في كل من / العبيدي / زيونة / حي القاهرة / حي الزهراء12 حالة في منطقة المشتل4 حالتت في مننطقة المحمودية17 حالة في منطقة النهروان5 حالات في منطقة الكمالية5حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرة الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 143955 توفي منهم 1641 للاسف فيما اكتسب الشفاء 129945 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 12369”.

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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