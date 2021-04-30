2021/04/30 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أعرب خلاله عن تعازيه برحيل عم الملك وممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال.

وخلال الاتصال الهاتفي، قدم البارزاني خالص مواساته للعاهل الأردني والأسرة الهاشمية الكريمة بهذا المصاب، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة إقليم كردستان يعزي العاهل الأردني برحيل عمه وممثله الشخصي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة إقليم كردستان يعزي العاهل الأردني برحيل عمه وممثله الشخصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).