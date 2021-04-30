2021/04/30 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سلط موقع مجلة “فورين بوليسي” الضوء على تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأخيرة بخصوص “إقامة علاقات جيدة مع إيران”، عازية ذلك إلى عدة عوامل، فيما تحدثت عن دور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلة أميركية تحدد عوامل التقارب العربي الإيراني ودور العراق فيه المركز الخبري الوطني.

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