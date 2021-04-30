وحدات حماية النساء في الـ’بككا’ تعتقل ضابطا عراقيا كبيرا في سنجار

2021/04/30 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

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اعتقلت وحدات حماية النساء في حزب العمال الكوردستاني "اليبشا"، الجمعة، ضابطا في الاستخبارات برتبة نقيب بقضاء سنجار.

وقال مصدر لـNRT عربية (30 نيسان 2021)، ان وحدات حماية النساء في حزب العمال الكوردستاني "اليبشا"، اعتقلت ضابطا في الاستخبارات العراقية برتبة نقيب بعد مداهمة مقرهم في سنجار.

واضاف المصدر ان "عناصر العمال الكوردستاني اعتدت على منتسبي جهاز الاستخبارات في منطقة سنوني التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل اثناء المداهمة.

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