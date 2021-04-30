تعليمات من أوقاف كردستان بشأن فتح أبواب المساجد خلال أيام رمضان الأخيرة

2021/04/30 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، الجمعة، جملة قرارات بشأن فتح أبواب المساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من أجل إحياء ليلة القدر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشارت الوزارة في بيان تلقى "ناس" (30 نيسان 2021)، إلى أن "قرارها الخاص بليلة القدر يستند إلى البيان رقم 17 لعام 2021، الصادر عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المصلين".

وتضمنت التعليمات، "فتح المساجد من الساعة 12 ليلاً وحتى بعد أداء صلاة الفجر، بشرط ارتداء جميع الموجودين الكمامات، والتوضُّؤ في المنزل".

كما شملت التوجيهات أن يأتي "المصلون بسجادة الصلاة من منازلهم معهم والحفاظ على مسافة تتراوح بين 1.5 إلى 2 متر بين كل مصلٍ وآخر".

ومنعت الوزارة "توزيع الأطعمة والمشروبات بكل الأشكال، ووجهت بالحفاظ على نظافة المساجد".

وفي حال تسجيل أي مخالفة، فإن "مديريات الأوقاف مخولة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين، كما تراقب مديريات الأوقاف العامة في المحافظات والأقضية تطبيق تلك التعليمات باستمرار".

وبحسب البيان "يُسمح لوسائل الإعلام بنقل وتغطية وقائع إحياء ليلة القدر في الجوامع بعد أخذ ترخيص من مديرية أوقاف المحافظة، على أن تطبق التعليمات أعلاه كما هي من قبل رجال الدين والمصلين".

وقررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، "فتح أبواب المدارس أمام الطلاب بعد عطلة عيد الفطر، فضلاً عن فرض حظر حركة التنقل في المحافظات كافة أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، والإدارات المستقلة رابرين، وكرميان والوحدات الإدارية كافة من الساعة 12:00 في الليلة الأخيرة لشهر رمضان ولغاية الساعة 12:00 من ليلة اليوم الثالث من عيد الفطر".

وقالت اللجنة في بيان صادر عن وزارة داخلية إقليم كردستان، (30 نيسان 2021)،انه تقرر "حظر السفر إلى الهند للمواطنين العراقيين، وحظر السفر من الهند للأجانب الذين زاروها بعد تاريخ 20 من شهر نيسان الجاري، مع إخضاع العراقيين العائدين من ذلك البلد للعزل الصحي في المنافذ الحدودية لإقليم كردستان".

وشملت قرارات اللجنة حظر تقديم الأركيلة في النوادي، والكافيتريات، والمطاعم، والأماكن الترفيهية والملاعب، وفي حال عد إلتزام الأماكن المذكورة سيتم إغلاقها لمدة أسبوع مع فرض غرامة مالية على أصحابها مقدارها خمسة ملايين دينار .

وستجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بعد شهر رمضان بهدف إصدار مجموعة من القرارات الوقائية، وتنظيم وإغلاق عدة أماكن عامة ولا سيما فيما يتعلق بفتح أبواب المدارس، ومواصلة العملية التعليمية والتربوية.

وبحسب البيان ستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في تاريخ 1 - 5 - 2021 في الساعة الثامنة مساء، مع نشرها في جريدة وقائع كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات من أوقاف كردستان بشأن فتح أبواب المساجد خلال أيام رمضان الأخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات من أوقاف كردستان بشأن فتح أبواب المساجد خلال أيام رمضان الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).