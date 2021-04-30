القبض على متهمين بالإرهاب والسرقة والتزوير في بغداد

2021/04/30 | 20:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، القاء القبض على متهمين بالإرهاب، والسرقة، والتزوير، في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر القيادة في بيان، أن “فرقة المشاة الحادية عشرة، تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين وفق المادة 4/1 […]

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