الدفاع المدني تعلن خطتها لمكافحة حرائق المحاصل الزراعية مع قرب موسم الحصاد- عاجل

2021/04/30 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن، اليوم الجمعة، خطة المديرية لمكافحة الحرائق التي تحدث بالتزامن مع بدء موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في البلاد.وقال عبد الرحمن، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إن "مديرية الدفاع المدني وضعت خطة لمكافحة الحرائق التي تحدث مع موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير، من خلال اصدار البوسترات التي فيها إرشادات المديرية للحفاظ على سلامة المحاصيل"، مبينا أن "مديرية الدفاع المدني التقت بالفلاحين والمزارعين ونقابات الفلاحين لتنبيههم من خطورة حدوث حرائق المحاصيل خلال فترة المقبلة".وأضاف أن"المديرية نشرت فرقا تابعة لها في الحقول البعيدة التي لا يتسنى الوصول لها في الوقت المناسب في حال حدث اي طارئ او حريق".وأشار إلى أن "الحرائق التي حدثت في الأعوام السابقة كانت نتيجة اهمال ادامة الحاصودات والجرارات، وعدم توفير خزانات للمياه قرب المزارع، فضلا عن التدخين في تلك المناطق" لافتاً إلى أن"الفترة الأخير شهدت بعض المناطق الزراعية أيضا، أعمالاً ارهابية ونزاعات عشائرية نتج عنها حدوث حرائق كثيرة في المحاصيل الزراعية".وبين عبد الرحمن أن" حرائق المحاصيل الزراعية في العراق ليست جديدة أو وليدة اللحظة حيث كان لمديرية الدفاع المدني منذ تأسيسها دوراً في مكافحة تلك الحرائق".

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