منتجات حيوانية تحمل “أوبئة” تدخل العراق.. وزير الزراعة يفتح النار

2021/04/30 | 20:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ان المنتجات الحيوانية التي تدخل عبر التهريب منتهية الصلاحية وتحمل الاوبئة، مشيرا الى استمرار منهجه بتكريم العاملين في السيطرات الذين يحبطون عمليات التهريب.

وذكر بيان لوزارة الزراعة ان , الوزير زار الخميس ليلاً سيطرة الراشدية، للوقوف عن كثب على تنفيذ خطط منع التهريب وحماية المنتج المحلي “.

وبين الخفاجي حرص الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأمنية على تنفيذ خطط حماية المنتج المحلي، مشدداً على أستمرار تفقد كافة السيطرات ومتابعة المنافذ للاطلاع على سير تنفيذ خطط منع التهريب للمنتجات الزراعية “.

وأوضح وزير الزراعة ، الالتزام بالروزنامة الزراعية، فضلا عن الأعمال البيطرية، بغية احباط تهريب المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية “.

واضاف الخفاجي، بان المنتجات الحيوانية التي تدخل عبر التهريب، منتهية الصلاحية وتحمل الاوبئة، مؤكداَ استمرار منهجه بتكريم العاملين في السيطرات الذين يحبطون عمليات التهريب ,لافتاَ إلى المضي بالعمل الدؤوب والاستثنائي لتطوير القطاع الزراعي، وان ذلك يعد واجباً وطنياً لحماية اقتصاد البلاد “

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