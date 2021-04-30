"مأساة رهيبة".. بايدن يعرض المساعدة على إسرائيل بعد حادثة التدافع

2021/04/30 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، تعازيه في مقتل 45 شخصا في تدافع شهده احتفال ديني في إسرائيل الخميس مؤكدا ان "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب إسرائيل، ومع الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم حدادا على المأساة الرهيبة في جبل ميرون".

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