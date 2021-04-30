2021/04/30 | 21:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء : طقس ممطر شمالاً ومعتدل في الوسط بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم السبت في المنطقين الوسطى والجنوبية صحوا وغائما مصحوبا بأمطار شمالاً.
وقال الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت في المنطقيتن الوسطى والجنوبية […]
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وقال الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت في المنطقيتن الوسطى والجنوبية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء : طقس ممطر شمالاً ومعتدل في الوسط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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