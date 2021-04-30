2021/04/30 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلوي خارج منزله بالقوة بغداد – الزمان دعا المفكر السياسي والكاتب الكبير حسن العلوي، الحكومة الى اعادة النظر بقرار اخلاء منزله المقدم اليه من رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي اياد علاوي.وقال العلوي في اتصال مع (الزمان) امس انه (فوجئ بتهديد جهة الاخلاء رمي اغراض منزله ومقتنياته الشخصية خارج المنزل، وهو مقتطع من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلوي خارج منزله بالقوة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلوي خارج منزله بالقوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).