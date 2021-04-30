2021/04/30 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهالي الموصل يرفضون عودة أسر الدواعش إلى نينوى الموصل – سامر الياس رفض اهالي محافظة نينوى قرار وزارة الهجرة والمهجرين بأعادة اسر الدواعش الموجودين في مخيم الهول السوري الى المحافظة .وقال الاهالي انه (يوما بعد يوم يزداد رفض عودة اية عائلة من بقايا فلول داعش من المقيمين في المخيم ، تخوفا […]

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