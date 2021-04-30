لجنة نيابية بالعراق: المشاريع التي أحيلت للقطاع الخاص لم تحقق إنجاز حقيقي

2021/04/30 | 21:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، عن الموقف التنفيذي للمشاريع التي أُحيلت للقطاع الخاص.وقالت ندى شاكر، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إن هناك الكثير من …

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