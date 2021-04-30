2021/04/30 | 21:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد "اختفائه" في بغداد.. الداخلية تعلن سبب إقالة مدير استخبارات ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/30 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "اختفائه" في بغداد.. الداخلية تعلن سبب إقالة مدير استخبارات ديالى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "اختفائه" في بغداد.. الداخلية تعلن سبب إقالة مدير استخبارات ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).