2021/04/30 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أسباب اعفاء مدير الاستخبارات في ديالى.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “في إطار الحرص على تنفيذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية توضح أسباب اعفاء مدير استخبارات ديالى المركز الخبري الوطني.

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