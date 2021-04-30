2021/04/30 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، القبض على 11 تاجر مخدرات في جانب الرصافة ببغداد.وقالت المديرية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “قسم مكافحة مخدرات الرصافة القبض على (11) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة الرصافة..



مكافحة المخدرات تلقي القبض على 11 تاجراً بالجرم المشهود المركز الخبري الوطني.

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