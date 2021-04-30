الخارجية: طائرات الخطوط الجوية ستصل خلال ساعات إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين

2021/04/30 | 21:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أوعز بضرورة معالجة ملف الجالية العراقية في الهند، مشيراً إلى صدور أوامر بتسيير رحلات إلى الهند، لاستقدام المواطنين من هناك.وقال الصحاف للقناة الرسمية، إننا “فاتحنا وزارة الصحة والنقل والامانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة الصحة والسلامة العليا، حيث صدرت الموافقة العاجلة […]

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