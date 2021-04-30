نائب في البرلمان لم يحضر من الجلسات الا جلسة اليمين الدستوري

2021/04/30 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مصادر عن تغيب النائب نواف سعود الباشا عن محافظة نينوى، عن معظم جلسات مجلس النواب العراقي خلال الدورة الحالية.

وقالت تلك المصادر لـNRT عربية (30 نيسان 2021) ان "النائب نواف سعود الباشا لم يحضر الا جلسات برلمانية محدودة بينها جلسة اداء اليمين الدستوري"، مبينة ان "الباشا يقيم خارج العراق ويتنقل من دولة الى اخرى بينها الاردن والسعودية ولندن ولا يتواجد في العراق الا مع قرب كل انتخابات برلمانية".

ولفتت المصادر الى ان غالبية سكان الموصل يجهلون النائب نواف سعود الباشا.

ووفق للمصادر فأن الباشا يتمتع بنفوذ مالي كبير يستطيع شراء ذمم الكثير الناس خصوصا من المعترضين على تغيبه عن جلسات مجلس النواب.

جدير بالذكر ان الباشا يتواجد في مدينة الموصل مع اقتراب كل انتخابات برلمانية ولايمتلك اي نشاط يذكر ويسعى للفوز كنائب للدورة الثالثة في انتخابات مجلس النواب العراقي.

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