داعش يهاجم الحشد الشعبي في ديالى وانباء عن اصابات (صورة)

2021/04/30 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مصدر امني قيام اللواء الاول فيالحشد شعبي، الجمعة، بصد تعرض لعناصر داعش في منطقة "نفط خانة" قرب قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى.

واضاف المصدر في تصريح خاص لموقع NRT، اليوم (30 نيسان 2021)، ان "الاشتباكات لازالت مستمرة اسفرت عن اصابة عنصرين من الحشد".

واوضح، انه "تم ارسال تعزيزات من الحشد الشعبي الى المنطقة".

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