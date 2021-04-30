مفوضية الانتخابات: أعداد التحالفات السياسية التي تم تسجيلها 18 تحالفاً

2021/04/30 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عدد التحالفات التي ثبتت رسمياً لديها حتى تاريخ الجمعة الموافق للثلاثين من نيسان أبريل ألفين وواحد وعشرين.

هذا، وذكرت المفوضية في وثائق نشرتها على مواقعها الخاصة، عدد التحالفات التي ثُبتت رسمياً لديها، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء مهلة التسجيل النهائية.

وبحسب القوائم التي اطلعت عليها التغيير، فان أعداد التحالفات السياسية التي تم تسجيلها حتى هذه اللحظة وصلت إلى ثمانية عشر تحالفاً.

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