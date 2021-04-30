الداخلية تعلن الإطاحة بعشرات المطلوبين في ميسان

2021/04/30 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 52 متهماً من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال الأسبوع الماضي في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة تمكنت من القبض على 52 متهما من المطلوبين بقضايا وجرائم جنائية مختلفة، وذلك خلال الأسبوع الماضي".

وأشار البيان إلى، أن "الجرائم تنوعت بين القتل العمد والتهديد والسرقة والإيذاء وحيازة الأسلحة غير المرخصة والمخدرات، ومطلوبين وفق قانون مكافحة الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين (ما يعرف بالدكة العشائرية)، إضافة إلى قضايا جنائية أخرى ومخالفات قانونية".وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، حسب قاطع مسؤولية مراكز شرطة قضاء الميمونة".

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