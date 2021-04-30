بعد جدل ولغط.. توضيح من استخبارات الداخلية بشأن إعفاء السوداني

2021/04/30 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وكالة الاستخبارات الاتحادية، الجمعة، أن قرار إعفاء مدير الاستخبارات في ديالى جاء على خلفية الاخفاق الواضح في الجهد الاستخباري.

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وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 نيسان 2021)، إنه "في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية القاضية بتفعيل الجهد الاستخباري المبني على أسس علمية وعملية، مما يسهم في الإيقاع بالمجرمين والمطلوبين للقضاء وتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة والإرهاب في جميع محافظات البلاد".

وأضاف البيان أنه "وبناءً على التداعيات الأمنية الأخيرة في محافظة ديالى وآخرها الخروقات الأمنية في تفجير العبوات الناسفة بمناطق العبارة وابي صيدا، التي راح ضحيتها شهداء من الأجهزة الأمنية والمواطنين، وما يمكن أن تحدثه هذه الخروقات من تأثير على السلم المجتمعي وما شخصته الأجهزة المعنية بوجود اخفاق واضح في الجهد الاستخباري بديالى وعدم قدرة مدير استخبارات المحافظة على القيام بواجبه وفق المطلوب وضعفه في إدارة الازمة هناك، وبناءً على ما تم ذكره آنفا فقد صدرت الأوامر بإعفاء مدير الاستخبارات في ديالى، ومتابعة العمل من قبل وكيل الاستخبارات شخصيا".

وتابع البيان أنه "بالفعل فقد تم تحقيق نجاحات استخبارية أسفرت عن القبض على ١٢ إرهابياً وتدمير العديد من الأوكار وضبط أسلحة متنوعة واعتدة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وعبوات ناسفة".

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