وكالة الاستخبارات تعلن تحقيق نجاحات استخبارية في ديالى

2021/04/30 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تحقيق نجاحات استخبارية في محافظة ديالى.وذكرت الوكالة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية القاضية بتفعيل الجهد الاستخباري المبني على أسس علمية وعملية، مما يسهم في الإيقاع بالمجرمين والمطلوبين للقضاء وتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة والإرهاب في جميع محافظات البلاد، وبناءً على التداعيات الأمنية الأخيرة في محافظة ديالى وآخرها الخروقات الأمنية في تفجير العبوات الناسفة بمناطق العبارة وابي صيدا، التي راح ضحيتها شهداء من الأجهزة الأمنية والمواطنين، وما يمكن أن تحدثه هذه الخروقات من تأثير على السلم المجتمعي وما شخصته الأجهزة المعنية بوجود اخفاق واضح في الجهد الاستخباري بديالى وعدم قدرة مدير استخبارات المحافظة على القيام بواجبه وفق المطلوب وضعفه في إدارة الازمة هناك".وأضاف البيان: "وبناءً على ما تم ذكره آنفا، فقد صدرت الأوامر بإعفاء مدير الاستخبارات في ديالى، ومتابعة العمل من قبل وكيل الاستخبارات شخصيا، وبالفعل فقد تم تحقيق نجاحات استخبارية أسفرت عن القبض على 12 إرهابياً وتدمير العديد من الأوكار وضبط أسلحة متنوعة واعتدة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وعبوات ناسفة".

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