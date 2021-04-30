بعد “اختفائه” في بغداد.. الداخلية تعلن سبب إقالة مدير استخبارات ديالى

2021/04/30 | 21:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، أن إقالة مدير استخبارات محافظة ديالى العميد علي السوادني من منصبه جاءت بسبب “ضعفه وعدم مقدرته على إدارة الأزمة هناك”.وأعفي السوداني من منصبه قبل يومين بعد توتر أمني في المحافظة نتيجة هجوم شنه داعش شمال شرق بعقوبة، فيما افادت وثيقة استخبارية جرى تداولها اليوم باختفائه في بغداد التي توجه […]

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