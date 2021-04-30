2021/04/30 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر يهودي في أفغانستان..هل يغادر بلاده؟

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