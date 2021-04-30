فايزر نحو ترخيص لقاح كورونا للأطفال

2021/04/30 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى شركات "فايزر إنك" و"بيونتيك" للحصول على موافقة على تمديد تصريح استخدام لقاحهما المضاد لكوفيد -19، ليشمل الأطفال.

وقدمت الشركتان طلبا للوكالة الأوروبية للأدوية، للحصول على موافقة على تمديد تصريح استخدام لقاحهما المضاد لكوفيد-19، ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، في خطوة يمكن أن توفر للسكان الأصغر والأقل عرضة للخطر في أوروبا امكانية الحصول على اللقاح، للمرة الأولى.

وقالت شركتا الأدوية في بيان يوم الجمعة، إن تقديمهما الطلب للوكالة الأوروبية للأدوية، استند إلى دراسة متقدمة شملت أكثر من ألفي مراهق، أظهرت فعالية وأمان تطعيمهم.

PUKmedia / وكالات

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