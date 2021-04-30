الجيش الامريكي: باقون في العراق

2021/04/30 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال كينيث ماكنزي ان القوات الامريكية باقية في العراق وهي متواجدة على اراضيه بناء على طلب من الحكومة الاتحادية العراقية.

وقال ماكنزي في حديث لقناة الحرة، يوم الخميس، "نحن في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)"، مضيفا أن "هذه المعركة لم تنته بعد".

وأثنى ماكنزي على دور الجيش العراقي الذي انطلق ليتولى "موقعا قياديا"، على حد وصفه، وقال الجنرال الأمريكي إن "العراقيين يقاتلون بأنفسهم، لقد تحولت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر ولتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال عن الأرض، هذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور".

وأوضح ماكنزي أن مستقبل القوات الأمريكية في العراق سيحُدد "من خلال المفاوضات مع حكومة العراق"، مؤكدا بالقول "أعتقد أننا لن نغادر العراق قريبا".

PUKmedia / عن الحرة

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