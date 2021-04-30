التربية النيابية توجه طلبا بشان الدوام الحضوري ومصير العام الدراسي

2021/04/30 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت لجنة التربية والتعليم النيابية، الجمعة، على اهمية إلغاء الدوام الحضوري والاكتفاء بالتعليم الالكتروني، مشيرة الى امكانية انهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية.

وذكرت اللجنة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (30 نيسان 2021)، ان "على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووزارة التربية، وكل المعنيين، إلغاء الدوام الحضوري والاكتفاء بالتعليم الالكتروني وترتيب أوضاع العالم الدراسي الحالي، نتيجة الإصابات الأخيرة بين صفوف الطلبة، والشعور بخطر تفشي الوباء بشكل لايمكن السيطرة عليه".

واضاف البيان، ان "وزارة التربية لديها صفوف غير منتهية، وتم إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها وإنهاء العام الدراسي الحالي لهذه المراحل".

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