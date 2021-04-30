عمليات بغداد تعلن عن اعتقال ’إرهابيين’ وفق المادة 4 إرهاب جنوبي بغداد

2021/04/30 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت عمليات بغداد، الجمعة، حصيلة واجبات أمنية أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين فضلا عن مصادرة اسلحة وضبط عجلات مخالفة.

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وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 نيسان 2021)، أنه "تستمر فرقة المشاة الحادية عشر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة غير مرخصة شمالي شرق بغداد".

وتمكنت قوة من "فرقة المشاة السابعة عشرة من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، جنوبي بغداد".

فيما "تمكنت قطعات اللواء (27) وخلال دوريات بحث وتفتيش من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالنصب والاحتيال ومتهمة بالسرقة".

وأشار البيان إلى أن "الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وآخر بالقتل العمد، ومتهم بالسرقة، ومتهمة بالتزوير، وضبط اسلحة غير مرخصة واعتدة، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

وتابع البيان، أن "المفارز المشتركة في عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهمين بترويج المخدرات، وضبط مواد مخدرة، وانتحال صفة رسمية؛ ومصادرة أسلحة غير مرخصة، إضَافَة إلَى ضبطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".

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