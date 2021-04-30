في حضرة الكناس - آزاد أحمد علي

2021/04/30 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آزاد_أحمد_علي من يميز بدقة رائحة هواء الوطن؟ الهواء المشبع بالغبار، الغبار وحده الذي يعطيك لونا وهوية، هل حقا تعرفون درجات لون تراب الوطن؟! طوبى وبشرى لم يميز الألوان والروائح وييجيد استخدام كيمياء عطر الأرض...



ليس الحب والوفاء مجرد عناوين وعبارات جميلة، ولا قصائد رومانسية، الحب ترجمة لأحاسيس، الحب في المحصلة فيزياء الروح، واستشعاراته الدقيقة، فلكل حسب قدرته على الحب، ولكل حسب منهجه في الترجمة...



بات واض ......





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