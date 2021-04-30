إعادة عجلة محملة بـ “بيض المائدة” في منفذ عرعر

2021/04/30 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إعادة عجلة محملة بمادة بيض المائدة في منفذ عرعر الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، “اعاد منفذ عرعر الحدودي عجلة محملة بمادة بيض المائدة بكمية (500 كارتون) إلى الجانب السعودي والذي يمنع استيراده التزاما بالروزنامة الزراعية الداعمة للمنتج المحلي”.

واضافت انه “تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من الجهات المعنية والمختصة في المنفذ الحدودي”.

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