تركيا تقصف قرية في دهوك

2021/04/30 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت المدفعية التركية مساء يوم الجمعة قرية قرب مدينة دهوك.

وقال احد اهالي قرية زيوه في دهوك لـ PUKmedia، ان المدفعية التركية قصفت مساء اليوم قرية زيوه التابعة لناحية بامرني شمال مدينة دهوك، مشيرا الى ان حجم الخسائر غير معلوم حتى الآن.

وأضاف انها المرة الاولى التي تقوم تركيا بقصف منطقة قريبة الى القرية وهو ما سبب هلعا وخوفا لدى أهالي القرية.

PUKmedia / خاص

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