2021/04/30 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطن أصدر محمد هادي، نائب محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بيانا بعد تبوئه للمنصب.وقال هادي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “في الوقت الذي أشعر فيه بغاية الامتنان لتهانيكم وتبريكاتهم فاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين نائب جديد لمحافظ ذي قار..



“أشعر بالخوف” المركز الخبري الوطني.

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