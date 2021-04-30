الهيئة ترفض إدخال شحنة بيض: من ممنوعات الروزنامة الزراعية

2021/04/30 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعادت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عجلة محملة ببيض المائدة الممنوع من الاستيراد وفقا لتوجيهات وزارة الزراعة العراقية، وذلك في منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

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وذكر بيان للهيئة تلقى "ناس"، نسخة منه (30 نيسان 2021)، أن "منفذ عرعر الحدودي أعاد عجلة محملة بمادة بيض المائدة بكمية (500 كارتون) إلى الجانب السعودي والذي يُمنع استيراده التزاما بالروزنامة الزراعية الداعمة للمنتج المحلي".

وأضاف البيان أنه "تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من الجهات المعنية والمختصة في المنفذ الحدودي".

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