2021/04/30 | 22:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شابة تطلق النار على نفسها بذي قار والعثور على جثة في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/30 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شابة تطلق النار على نفسها بذي قار والعثور على جثة في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شابة تطلق النار على نفسها بذي قار والعثور على جثة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).