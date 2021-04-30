2021/04/30 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الاتحاد الأوربي، الجمعة، بقرار روسيا فرض عقوبات وعلى سبعة مسؤولين أوروبيين آخرين لدفاعهم عن المعارض أليكسي نافالني ومطالبتهم بالإفراج عنه، فيما قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إن "العقوبة والترهيب لن تمنعانه من الدفاع عن حقوق الإنسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لن يمنعنا الترهيب".. الاتحاد الأوروبي يندد بالعقوبات الروسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لن يمنعنا الترهيب".. الاتحاد الأوروبي يندد بالعقوبات الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).