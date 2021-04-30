احتجاجات تشرين.. من العفوية إلى القطيعة الإيجابية

2021/04/30 | 22:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن على عاتق ثورات العصر الحديث أن تنجز مهامًا ثورية مباشرة على شكل النظام السياسي، ومنذ ثورة الطلاب الفرنسيين 1968 مرورًا بثورات ما يعرف بـ"الربيع العربي" في جميع موجاته، لأسباب بنيوية تتعلق بالبنى الثقافية لعصر تفكّكت فيه نمط الأيديولوجيات الصلبة التي أنتجها عصر الحداثة في الغرب، حيث أن الأيديولوجيا كانت هي الرباط الصلب الذي يحتشد داخله المحتجين والثوريين للمطالبة بالحقوق. توفر الأيديولوجيا مطلبين حاسمين في أي احتجاج تقليدي؛ البيان السياسي الذي يتحول إلى صور وشعارات للمطالبة بالحقوق، وكذلك؛ يوفر لهم مطلب التنظيم الأداتي الذي يعمل كأداة توجيه للثورة، هذا سياق تاريخي يهمنا للمقارنة واستقراء الواقع الموضوعي عندنا، إذًا، عصر بلا إيديولوجيات هو عصر العفوية بالنسبة للثورات والاحتجاجات، ثورات عفوية لا تنتج انقلابًا سياسيًا آنياً بالضرورة، لكنها قد تتركنا أمام واقع موضوعي جديد وتصورات جديدة، وهذا هو نمط ثورات المنطقة منذ الربيع العربي إلى ثورة تشرين العراقية، عقد من الثورات متناقضة كليًا في مستوى خطابها، إلا أن قاسمها المشترك الوحيد هو العفوية، إذًا، ماذا يعني أن نصنع تصورات سلبية تجاه "العفوية"؟! إذا اتفقنا بأن هذا النمط من الاحتجاج يترك آثاره الثقافية العميقة على المستوى الثقافي والاجتماعي.

التنظيم السياسي لتشرين

في الثورة العفوية مثل ثورة الأول من تشرين الأول/أكتوبر العراقية، كان يواجه الثورة والقضايا التي انبثقت داخلها سؤال طُرح بشدة عن تنظيم أنفسنا سياسيًا، فحين يكون الفعل الاحتجاجي بلا أبّ سياسي، يصبح مصدر قلقل لأي سلطة، لذلك تواجه الساحات دومًا بسؤال التنظيم السياسي للاحتجاجات والجهات التي تقف خلفها من جهة وتهمة "الخيانة"، أو من الذي يقف خلفها من جهة أخرى، كانت الغاية تحويل الشعلة الاحتجاجية التي لم تستطع العملية السياسية احتواءها إلى أرقام انتخابية، وجه زعيم التيار الصدري في إحدى تغريداته قائلًا ما معناه إن "هذه الحكومة استقالت وهذا مطلب حققته (المرجعية) وأنتم أيها "المغرر بكم" أتركوا الساحات واتجهوا لتنظيم أنفسكم للانتخابات". الحرج الكبير الذي وجهه الشباب المحتج بأنهم خارج الأطر التقليدية للاحتجاج، وكذلك خارج أطر المعادلة السياسية التي أحيانًا تنتج خصومها من داخلها، ولكن هذه المرة، خصوم العملية السياسية من خارجها، وهذا حرج آخر وضعته لحظة تشرين أمام السلطات وأحزابها، كانت غاية السلطة وما زالت جعل الجمهور المحتج، والذي ما زال يعيش أجواء الاحتجاج ضمن أطر العملية السياسية، وهذا كما أعتقد أخطر ما يواجه الحركة الاحتجاجية الآن.

قطيعة إيجابية محركها التضامن

سلكت القوى السياسية بعد عام 2003 في بناءها للعملية السياسية سلوكًا "غنائميًا"، تقسيم البلد إلى باركات تشكّل مساحات آمنة لكل طائفة وقومية تتحكم بها من خلال رمزياتها الطائفية، فكانت العملية السياسية فوق السياسة كمفهوم وعمل وخارج أطرها، استعمرت هذه القوى كل محركات السياسة وحولتها إلى هياكل خالية من معانيها الجوهرية، فالنتيجة واحدة في كل انتخابات، وهي أن لهذا البارك آباءه ومراقبيه وحراسه الذين هم ميليشياته! فنحن نتحدث عن نمط من الحكم خارج أطر السياسة كمفهوم، وهذا يمتنع بذاته عن منافسته سياسيًا من خلال الانتخابات، أما عن الخطر الذي يواجه المحتجين غايته استدراجهم إلى النمط السياسي هذا، فيكون ضمن ردة الفعل والحسابات السياسية الآنية، جر الفاعلين الاحتجاجيين إلى نمط السياسة الموجود، والمتواتر خطر يهدّد فكرة الاحتجاج بذاته ويمنع تطورها إلى أنماط إحتجاجية أكثر تأثيرًا.



ما أعتقده أن فكرة التنظيم يجب أن تنصب على صناعة علاقات محورها التضامن مع الفئات المحتجة تنتج علاقات تواصلية من خلال آليات يتم اختيارها وتجريبها، برأيي هذا هو الفعل الثوري الأهم، والذي يتساوق مع ما تفكر فيه الثقافة السياسية التي أنتجت ما بعد لحظة تشرين.

من السلاح إلى استعادة السياسة

إذا ما أراد أي تنظيم أن يطرح موضوع الانتخابات في العراق على مشرط البحث والنقاش، عليه أن يبدأ بسؤال هو ينبع من الشرط الموضوعي الآني والمستمر، وهو هل باستطاعة الانتخابات التي هي مُستعمرة من قبل قوى الباركات المسلحة أن تسقط السلاح وتستعيد فعلًا سياسيًا مضادًا للعنف؟ ولا أظن أن الانتخابات قادرة على استعادة الفعل السياسي لعدة أسباب، أهمها أن الانتخابات بشكلها المعروف عندنا مُستعمرة من قبل الباركات المسلحة، هم وحدهم من يضعون شروط الانتخابات وعلاقاتها، فالانتخابات أسيرة لهذه القوى ولشروطها، ولذلك أرى في فكرة بناء تنظيمات أفقية خارج الأطر السياسية المعروفة تعمل بآليات عقلانية بعيدة عن الشعبوية تحقق تواصلًا عقلانيًا مع شتى الفئات الثقافية، وتضغط بشكل راديكالي من خارج العملية السياسية، هو ما يعمل على استعادة الفعل السياسي، فتخرج المواقف التي تبتغي مقاطعة الانتخابات من شأنها الشخصي لتتحول إلى شأن عام له موقفه الواضح من العملية السياسية، وهذا النمط يخرج الراديكالية في المعارضة من سلبيتها ليدخلها كفعل إيجابي واعي لضروراته، كذلك، فإن هذا النشاط له مناخاته التي ربما تؤثر حتى في قوى من داخل النظام.

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