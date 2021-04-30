تصريح جديد من الحكومة الإيرانية رداً على ولي العهد السعودي: نريد تفاهمات عاجلة

2021/04/30 | 22:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغیري، إن بلاده ترغب في التوصل إلى تفاهم مع السعودية بشكل عاجل، داعيا المملكة إلى وقف “إجراءاتها الهدامة”.وقال جهانغیري، في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية الإيرانية، خلال اجتماع عبر تطبيق “كلوب هاوس” إن إيران ” نرغب في التوصل بشكل عاجل إلى تفاهم مع السعودية، لكن عليها إيقاف […]

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