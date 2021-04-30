بالأرقام.. تقرير يسلط الضوء على حالات انتحار الأطفال في سوريا

2021/04/30 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الأطفال الذين يحاولون الانتحار أو ينتحرون في شمال غرب سوريا بشكل حاد خلال العام الماضي، وفق تقرير حديث من منظمة "أنقذوا الأطفال".

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